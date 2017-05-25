قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس إنه طلب تدخلاً أمريكيا للاستجابة لمطالب الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ 39 يومًا.

وذكر عباس، لدى ترؤسه اجتماعا للجنة المركزية لحركة “فتح” التي يتزعمها في مدينة رام الله، أن قضية الأسرى “قضية صعبة وحساسة”.

وقال إنه بحث القضية “بشكل معمق مع المبعوث الأمريكي جيسون جرينبلات الذي اجتمع معه في رام الله في وقت سابق اليوم لنرى ماذا يمكن للجانب الأمريكي أن يعمل في هذا المجال”،

مضيفا “طالبنا الجانب الأمريكي بالتدخل بما يضمن حقوق الأسرى وتحقيق مطالبهم الإنسانية”.

وتابع “شرحنا للمبعوث الأمريكي قضية إضراب الأسرى بشكل تفصيلي، ونأمل خلال الفترة القليلة المقبلة أن نكون على اتصال معه من أجل أن يعطينا جوابًا من قبل الجانب الإسرائيلي حول مطالب أسرانا”.

وأكد عباس أن “العالم كله يعرف أن مطالب الأسرى إنسانية، ولا يوجد لدى إسرائيل أي مبرر لرفضها، خاصة أن هذه المطالب كانت موجودة في الماضي، وإسرائيل تحاول أن تعاقب أسرانا وتعاقبنا برفضها هذه المطالب الإنسانية، ونحن صابرون وصامدون حتى نحصل على حل يرضى الجميع”.

ويواصل مئات الأسرى الفلسطينيين إضرابا مفتوحا عن الطعام في سجون إسرائيل منذ 39 يومًا للمطالبة بإنهاء سياستي العزل الانفرادي والاعتقال الإداري وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وأدى إضراب الأسرى إلى مظاهرات تتحول إلى مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.