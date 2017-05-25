محافظ الجيزة يطالب برفع رسوم النظافة الى 25 جنيهًا على ثلاث شرائح2017-05-25 18:48:13
طالب اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، بتعديل تشريعى فى قانون النظافة لإعادة النظر فى رسوم النظافة لتكون على ثلاثة شرائح بحد أقصى 25 جنيهًا.
وقال “الدالى”، خلال كلمته بجلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول مشكلة القمامة، إنه لا توجد شركة أجنبية أو مصرية تولت جمع القمامة ونجحت، مشيرًا إلى أن محافظة الجيزة تختلف عن باقى المحافظات حيث بها كثافة سكانية عالية، وفيها 2 مليون وحدة سكنية وتجارية.
وتابع المحافظ: “اتفق فى الرؤية الخاصة بالشركة القابضة أو أن يكون اسمها شركة مساهمة مصرية، على أن يكون للمحافظة نسبة فيها، كما يجب ألا نهمش الفئة التى تزاول النشاط منذ فترة بعيدة من جامعى القمامة”.
وأضاف “الدالى”، أن الدعم المادى غير موجود، والأحياء فى بعض المناطق فيها لا يحصل مبالغ مالية على فواتير الكهرباء وبالتالى لا يتم الاستفادة من هذه المبالغ.
واستطرد محافظ الجيزة: “نقترح تعديل قانون النظافة وارتفاع سعر الخدمة فهى تختلف فى القرى عن المدن ومن مدينة لأخرى، وأقترح أن تكون رسوم النظافة على 3 شرائح بحد أقصى 25 جنيه”، وهنا عقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، سائلا المحافظ: “أغنى واحد فى الجيزة بيدفع كام رسوم .. أكيد لا تتجاوز 15 جنيها”، فرد المحافظ: “فى المناطق مثل المهندسين والدقى أكتر من 20 جنيها، وعندى ناس تدفع 30 و40 جنيها فى نطاق حى الدقى والعجوزة والمهندسين”.
وقال اللواء كمال الدالى: “لابد من الجمع السكنى والتجارى ورفع القمامة من الشوارع، ونحن نتعامل مع ثقافة شعب وهذه هى مشكلة النظافة فى مصر، فنحن فى الجيزة نرفع القمامة من الشوارع الرئيسية 3 مرات يوميا وبتترمى الزبالة تانى فى الشارع، وبالنسبة للصناديق عندنا مصنع تبع الهيئة العامة للنظافة والتجميل فى الجيزة، لو عملت 300 صندوق ووزعتهم على الجيزة كلها المواطن مش هيحس بيها، لكن لو وزعت 200 على بعض المناطق وأخذتها بالتدريج هيكون أفضل، ويجب مراعاة الناس اللى بتزاول النشاط من مئات السنين، وهم لهم إيجابيات ومساوىء وسليبيات نتلافاها فى المنظومة الجديدة”.
وأكد محافظ الجيزة، أن تكلفة إنشاء مصنع حديث لتدوير القمامة تتكلف من 300 إلى 350 مليون جنيه، وينتج نحو 3000 طن يوميا مفروزات.
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