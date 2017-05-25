تدرب اليوم اللاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش والنجم الأمريكي السابق، آندري أجاسي، للمرة الأولى على ملاعب رولان جاروس، التي سيدافع فيها ديوكوفيتش عن لقبه.

وكان “نولي” وأجاسي يتواصلان هاتفيا حتى اليوم، قبل التدرب سويا، حيث كان ديوكوفيتش أعلن الأحد الماضي بشكل رسمي عن علاقة عمل بينهما، وذلك عقب خسارته لنهائي بطولة روما للأساتذة أمام الألماني ألكسندر زفيريف.

وتعد هذه المرة الأولى التي يُشاهد فيها اللاعب الأمريكي السابق مع ديوكوفيتش على ملاعب التدريب بمنشآت رولان جاروس الفرنسية، ثاني البطولات الأربع الكبرى والتي توج بها الصربي العام الماضي للمرة الأولى في مشواره.

وكان ديوكوفيتش، الذي أكمل مؤخرا عامه الـ30، أنهى التعاون مع المدرب السلوفاكي ماريان فايدا بعد علاقة عمل استمرت لنحو عقد من الزمان، وأعلن بعد ذلك أنه سيحظى بدعم أجاسي لبضعة أيام في باريس، وبعدها سيقررا استمرار العمل سويا من عدمه في ويمبلدون.