قال خالد فهمى، وزير البيئة، إنه تم التوافق على تحريك أسعار رسوم القمامة، وتم إعداد تشريع بهذا الشأن، قائلا: “توافقنا على تحريك أسعار رسوم القمامة وأعددنا تشريع بذلك”.

جاء ذلك فى كلمته، خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، حول حل مشكلة القمامة.

وأكد وزير البيئة، على أن تحريك أسعار الرسوم لن يؤثر على محدودى الدخل، وذلك فى إطار منظومة الشركة القابضة، التى ستكون كيان وطنى من شأنه التغلب على إشكاليات كثيرة فى أزمة القمامة التى تعانى منها قطاعات كبيرة من الدولة.

وطمأن وزير البيئة العاملين فى قطاع القمامة، وجامعى القمامة، مؤكدًا على أن منظومة الشركة القابضة لن تؤثر عليهم من قريب أو من بعيد، مشيرًا إلى أن أساس هذه المنظومة هو الجمع السكنى ولكن وفق رؤية محددة وإيجابية قائلا: “جامعى القمامة لن يتأثروا من الشركة القابضة”.

وأشار فهمى، إلى أن الشركة القابضة لن تقوم إلا بجامعى القمامة وتنجح بهم، موضحًا أنه لن يتم المد لأى من الشركات الأجنبية قائلا: “صوت جامعى القمامة فى الحكومة ولن يتأثروا بالسلب”.

وأكد وزير البيئة، على أن الشركة القابضة كيان وطنى، فى كل محافظات مصر، ولكنها قد تختلف من محافظة لمحافظة أخرى، لكن كل محافظة لها خصوصية، مؤكدًا على أن المهمة للحكومة فى إنجاح هذه الشركة بأى شكل من الأشكال.