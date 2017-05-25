قال المرصد الفلكي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إنه تعذر رؤية هلال شهر رمضان، بسبب العوالق الترابية، وبهذا يكون السبت أول أيام الشهر الكريم.

وأكد المرصد في تغريدة على الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن التوقعات تشير إلى أن غدًا المتمم لشهر شعبان، وفي انتظار المحكمة العليا السعودية إعلان يوم غد الجمعة المتمم لشهر شعبان.