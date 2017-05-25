جابر نصار: مكافأة لكل عامل ساهم بالكشف الأثري بمنطقة "تونة الجبل"2017-05-25 18:32:56
قال الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن هناك كتابا أثريًا ستصدره الجامعة، وذلك بعد الإنجاز الذى تحقق فى منطقة “تونة الجبل” بمحافظة المنيا، مضيفًا أن الكتاب يتضمن أسماء العاملين على هذا الكشف الكبير، بالإضافة لإهدائهم وسام جامعة القاهرة، وسيبدأ من الدكتور صلاح الخولى رئيس البعثة الأثرية من جامعة القاهرة، وصولًا بالعمال تكريما لجهودهم الكبيرة.
وأضاف نصار، خلال “حفل تكريم بعثة حفائر كلية الآثار جامعة القاهرة”، والذى أقيم بقاعة أحمد لطفى بقبة الجامعة، اليوم الخميس، أن مكافأة العمال 1000 جنيه، ومفتشى الآثار 3000 جنيه، مؤكدًا أن الجامعة ستتكفل بالعلاج المجانى لجميع عمال وأعضاء بعثة حفائر كلية آثار جامعة القاهرة بمستشفيات الجامعة، مضيفًا أن أولادهم سيتم إعفاؤهم من المصاريف الدراسية داخل الجامعة بفروعها المختلفة.
وأعلن نصار، عن مكافأة 1000 جنيه، لكل عامل ساهم بالكشف الأثري بمنطقة ” تونة الجبل”، موضحًا أن الجامعة ملك الشعب، لافتًا إلى أن الإنجليز رفضوا فكرة إقامة المصريين لجامعة القاهرة.
وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن المصريين تبرعوا لبناء جامعة القاهرة بأغلب أموالهم، موضحًا أن الأميرة فاطمة تبرعت بذهبها لبناء الجامعة، وكان فى ذلك الوقت يقدر بحوالي 70 ألف جنيه، أي ما يساوى حاليا مليار إلا ربع.
واختتم رئيس جامعة القاهرة كلمته، بأنه سيتم منح عمال الحفر الآثرى بجامعة القاهرة بمنطقة تونة الجبل ميدالية جامعة القاهرة تخليدًا لهذه الذكرى.
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