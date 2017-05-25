أعدمت السلطات الصومالية، اليوم الخميس، أحد عناصر حركة الشباب المتطرفة متهم بقتل مسؤول أمني بارز في إقليم شابيلي الأوسط منتصف العام الماضي.

ونقلت إذاعة “شابيلي” الصومالية عن مسؤول قضائي صومالي قوله إن المحكمة نفذت حكم الإعدام رميًا بالرصاص على المتهم في أكاديمية الشرطة في العاصمة مقديشيو.

ولفت المسؤول القضائي إلى أن المحكمة أعدمت يوسف حسين محمود (24 عامًا) وهو جندي ثبتت إدانته بقتل عبديلي إبراهيم رئيس الشرطة في إقليم شابيلي الأوسط في 21 يونيو 2016”.