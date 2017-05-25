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ساموزين يعلنها: «أنا زملكاوي»
ساموزين

ساموزين يعلنها: «أنا زملكاوي»

2017-05-25 18:43:50
محيط - أحمد عبد الخالق

كشف النجم ساموزين عن النادي الرياضي الذي يشجعه في مصر وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر

ونشر ساموزين تغريدة له بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلًا :” لكل للي بيسألو بكل فخر أنا زملكاوي ” .

يذكر أن ساموزين يتابع ردود الأفعال حول مسلسله الجديد “طعم الحياة” ويشاركه البطولة علا غانم .

ساموزين

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