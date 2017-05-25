قال رئيس جهاز الكرة بنادي الزمالك، إسماعيل يوسف، إن مواجهة فريق الداخلية بالدوري، صعبة، مشيرًا إلى أن احتلال الداخلية المركز الـ16 في جدول المسابقة هو ما يزيد صعوبة اللقاء.

ويلتقي الزمالك نظيره الداخلية الأحد القادم، في إطار الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف تيجانا، أن الفريق سيخوض اللقاء للفوز وتحقيق الثلاث نقاط ولا بديل عن ذلك.

وأوضح رئيس جهاز الكرة، أن مباراة الداخلية إعداد قوي للفريق قبل مباراة اتحاد العاصمة بطل الجزائر، بالجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي، والمقرر لها يوم 2 يونيو القادم .

وفي سياق آخر قال تيجانا أن فوز فريق كابس يونايتد بطل زيمبابوي على فريق اتحاد العاصمة الجزائري أمس بدور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الإفريقي، أشعل المجموعة وجعل كل فرقها قريبة من التأهل لدور الـ8 للبطولة.

يذكر أن الزمالك قد تعادل سلبياً مع نظيره أهلي طرابلس بنفس الجولة.