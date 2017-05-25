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ترامب: تسريب معلومات مخابراتية "مقلق بشدة"
دونالد ترامب

ترامب: تسريب معلومات مخابراتية "مقلق بشدة"

2017-05-25 18:06:26
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تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بأن كل من يسرب معلومات مخابراتية أمريكية سيقدم للعدالة بعد أن توقفت الشرطة البريطانية عن تبادل المعلومات عن تفجير مانشستر الانتحاري مع الولايات المتحدة.

وفي بيان صدر بعد وصول ترامب إلى مقر حلف شمال الأطلسي قال الرئيس إنه سيسعى إلى مراجعة رسمية لوقف تسريبات ذكر أنها تشكل تهديدا أمنيا خطيرا.

وقال ترامب في البيان “التسريبات التي يزعم أنها تأتي من وكالات حكومية هي أمر مقلق بشدة... أطلب من وزارة العدل والوكالات المعنية الأخرى إجراء مراجعة شاملة لهذا الأمر وينبغي محاكمة مرتكبها حسب المقتضيات وإلى أقصى حد يسمح به القانون”.

وأضاف أن العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا هي الأكثر حميمية بين كل علاقات بلاده مع الدول الأخرى.

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