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عمر جابر يتوج مع بازل بكأس سويسرا
عمر جابر

عمر جابر يتوج مع بازل بكأس سويسرا

2017-05-25 18:06:39

توج فريق بازل الذي يضم الظهير المصري عمر جابر ببطولة كأس سويسرا بعد غياب 5 سنوات كاملة ليجمع الثنائية المحلية في سويسرا هذا الموسم حيث سبق له التتويج ببطولة الدوري.

وفاز بازل على فريق سيون بثلاثة أهداف دون مقابل عصر اليوم في المباراة النهائية للبطولة ليتوج بطلا للكأس لأول مرة منذ عام 2012.

وجلس عمر جابر على مقاعد بدلاء فريقه طوال المباراة ولم يشارك في اللقاء.

وسجل ماتياس ديلجادو الهدف الأول لبازل في الدقيقة 47، وأضاف أداما تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 62، قبل أن يختتم ميشيل لانج ثلاثية بازل في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

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