قال محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، إنه تم التنسيق مع وزارة الإسكان وبنك التعمير والإسكان لوضع حل نهائي لمن قاموا بسداد مقدم حجز 5000 جنيه بعد تحديث البيانات، مضيفا أن ثمن الوحدة السكنية يصل إلى 154000 جنيه يسدد المتقدم 15% من المبلغ والباقي يقسط على 20 عاما طبقاً لشروط وزارة الإسكان، وذلك لحل مشكلة الإسكان التي دامت لـ11 عاماً منذ أبريل 2006.

وأوضح المحافظ - في تصريح له اليوم الخميس - أنه تم تحديث بيانات المتقدمين عدا 500 متقدم لم يقوموا بتحديث بياناتهم، 300 بمدينة كفر الشيخ و200 بالمراكز من إجمالي عدد المتقدمين 6800 شخص على مستوى المحافظة وأنه تم مخاطبة وزير الإسكان لفتح باب التحديث مرة أخرى لاستكمال تحديث 500 متقدم وضمهم إلى مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد أنه تم توفير قطعة أرض لإقامة وحدات سكنية لمن قاموا بسداد مقدم حجز 5000 جنيه بكفرالشيخ وإنهاء معاناتهم التي دامت منذ عام 2006 بعد استيفاء البيانات المطلوبة بجهاز التعبئة العامة والإحصاء.