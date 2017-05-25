وصف الرئيس الأمريكى، دونالد ترمب، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ”الرجل حكيم” الذي يسعى لتحقيق الإنجازات.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس الأمريكى أمام قادة أوروبا الأعضاء بحلف الناتو، مطالبا الحلف بضرورة التركيز أكثر على محاربة الإرهاب.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الخميس، علينا وقف الإرهاب حتى لا نرى الفظائع كما حدث في مانشستر لأن هذا الهجوم يؤكد على عمق الشر الذي نواجهه.