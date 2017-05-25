قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر، إن المجلس سيفرض عقوبات على روسيا بحلول الصيف إذا لم تتغير سياستها في سوريا.

وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي تسلمت الجمعة الماضية، مشروع قانون عقوبات على سوريا يفرض عقوبات على الأشخاص التي تجمعها علاقات مالية مع الحكومة السورية أو الشركات التي تدعم النظام السوري.

وكان مجلس النواب قد مرر المشروع المعروف بمشروع “سيزر” بأغلبية كبيرة، إلا أن طرحه على مجلس الشيوخ غير مؤكد بعد.

وسبق لمجلس النواب أن مرر مشروعا مشابهًا في نوفمبر الماضي، لكن القيادات الجمهورية لم تطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ.

للإشارة فإن المشروع يتضمن بندا يعطي الرئيس دونالد ترامب حق رفع هذه العقوبات، كما يطلب من الإدارة الأمريكية تقديم تقرير للكونجرس حول فعالية إنشاء منطقة حظر جوي في سوريا.