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في "ثورة علمية".. مايكروسوفت ستحل "مشكلة" السرطان
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في "ثورة علمية".. مايكروسوفت ستحل "مشكلة" السرطان

2017-05-25 17:38:41

في خطوة قد تشكل ثورة علمية، تعهدت شركة مايكروسوفت بـ “حل مشكلة” السرطان خلال 10 أعوام، من خلال “إعادة برمجة” الخلايا المصابة، وإعادتها إلى حالتها الطبيعية السليمة.

وقامت مايكروسوفت بتكوين “جيش صغير” من البيولوجيين والمبرمجين والمهندسين، الذين يتعاملون مع السرطان وكأنه ثغرة برمجية “باغ” في جهاز الكمبيوتر، وفق ما ذكر موقع صحيفة “تلغراف”.

ويعمل العلماء على إنتاج “كمبيوتر” مصنوع من الحمض النووي، يمكن أن يعيش داخل الخلايا، ويستشعر أي خلل فيها مثل السرطان، ثم يقوم بـ “إعادة تشغيل النظام” والتخلص من الخلايا السرطانية، أي أنه سيكون بمثابة “نظام جزيئي ذكي” يكشف المرض.

وستفتتح مايكروسوفت خلال الصيف، أول مختبر خاص لاختبار النتائج التي توصل إليها مهندسو الكمبيوتر، الذين كونوا خرائط كبيرة لطبيعة العمل الداخلي في شبكات خلايا الجسم.

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