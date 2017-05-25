أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية الشناوي عايد ، أنه سيتم قبول تظلمات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي اعتباراً من يوم الأحد القادم يومياً عدا أيام العطلات الأسبوعية ولمدة خمسة عشر يوماً، من العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وذلك بمدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي بطنطا.

وقال عايد ، في تصريح له اليوم الخميس،إنه سيتم فتح 10 منافذ لاستقبال التظلمات لجميع الإدارات التعليمية العشر، منعاً لحدوث تكدس، وتيسيراً على أولياء الأمور والطلاب .

وفي سياق آخر ، سلم الشناوي عايد، شيك بمبلغ مالي مساهمة من جمعية رعاية الطلاب بالغربية، في سفر الطالبة ندى زين العابدين أحمد فخر الدين، بالصف الأول بمدرسة قاسم أمين الثانوية للبنات، بإدارة شرق طنطا التعليمية، والفائزة بالمركز الأول على مستوى العالم والميدالية الذهبية في مسابقة (WIC2017) WORLD INVENTION INNOVATION CONTEST المقامة بدولة كوريا الجنوبية، والمشارك فيها 64 دولة على مستوى العالم في مجالات مختلفة بالبحث العلمي حيث شاركت مصر في هذه المسابقة من خلال الطالبة وتقدمت بمشروع بعنوان “CANCER STOP” ، ويتركز دورها البحثي في حلول لمرض السرطان وخاصة منه الجلد والقولون.