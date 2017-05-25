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ترامب لأعضاء الناتو: «هاتوا الفلوس اللى عليكم»
ترامب في بروكسل

ترامب لأعضاء الناتو: «هاتوا الفلوس اللى عليكم»

2017-05-25 17:39:44
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طالب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب: أعضاء حلف شمال الأطلسي “الناتو” الالتزام بدفع الأعباء المالية الواجبة على الجميع والالتزام بتسديدها.

وأضاف ترامب خلال كلمة له أمام قادة أوروبا المشاركين باجتماع “الناتو” في بروكسل، يجب على حلف الأطلسي التركيز بشكل أكبر على مكافحة الإرهاب.

ووصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس، إلى مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل للمشاركة في أول قمة له مع الحلف منذ تسلمه السلطة في يناير.

وكان في استقبال ترامب عند نزوله من السيارة الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج، وسط شكوك حول موقفه من الحلف في تصريحاته السابقة المنتقدة لدوره وأدائه.

وكان ستولتنبرج قد أعلن، الإثنين، أن الناتو سينضم إلى التحالف الدولي ضد داعش استجابة لطلب من الولايات المتحدة التي تقود التحالف، قائلا إن ذلك “سيوجه رسالة سياسية قوية حول وحدة الصف في مكافحة الإرهاب”.

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