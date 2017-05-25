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أبل تقدم حوافز نقدية لمستخدمي أندرويد
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أبل تقدم حوافز نقدية لمستخدمي أندرويد

2017-05-25 17:29:32

أطلقت شركة “أبل” الأمريكية قسما جديدا في موقعها الإلكتروني تحت عنوان “Switch”، مخصص لمستخدمي الأندرويد، الذين قد يرغبون في التحول إلى نظام iOS.

ويوفر “سويتش” حوافز نقدية تصل إلى 260 دولار، لاستخدامها كائتمان من أجل شراء آيفون جديد، والتخلص من هواتف أندرويد.

كما يقدم سلسلة من مقاطع الفيديو والبيانات المتميزة من أجل كشف مميزات نظام iOS، وإظهار تفوق آيفون على هواتف سامسونغ.

وقالت خبيرة من جامعة كوينزلاند للتقنية إن هذا “نهج غير معهود” من قبل أبل، في هجومها على غوغل.

وذكرت ساتشيل “هذا نهج دراماتيكي جدا (أقصد التحفيزات المالية).. الأمر بمثابة هجوم على نظام أندرويد”.

وركزت أبل على شعار قصير من أجل جذب مستخدمي أندرويد، تعدهم فيه بحياة أسهل في حال قرروا اقتناء أي فون.

وتركز البوابة الجديدة على المميزات التي سيحصل عليها المستخدمون عند الانتقال من الأندرويد إلى نظام iOS التابع لشركة أبل.

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