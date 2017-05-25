عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الخميس اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي لأداء شركات القطاع العام، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، الصحة والسكان، والموارد المائية والري، وقطاع الاعمال العام، التموين والتجارة الداخلية.

وشدد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع على ضرورة تسخير كافة إمكانات الدولة لتطوير وتحديث مصانع وشركات القطاع العام بما يسهم في زيادة قدراتها الإنتاجية ويعزز من تنافسيتها في خدمة الاقتصاد القومي.

وتناول الاجتماع تقريرا تضمن الموقف المتعلق ببعض تلك الشركات، ومؤشرات الأداء الخاصة بها في عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية، فضلا عن طرح عدد من المقترحات للنهوض بأدائها.