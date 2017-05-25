بدأ اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (القسم الأدبي ) امتحان نهاية العام في مادتي الفقه والمنطق الحديث ، وتفقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، لجان الامتحان بعدد من اللجان من بداية اللجنة للتأكد من استلام الطلاب أوراق الامتحان في وقتها دون تأخير والتزام كافة اللجان بالتعليمات الخاصة بتوزيع أوراق البوكليت و ضبط الامتحان ، وتهيئة المناخ المناسب للطلاب.

وخلال جولته قام وكيل الأزهر بالتأكيد على توفير سبل الراحة والهدوء للطلاب والطالبات، و التأكيد على عدم دخول الطلاب والمراقبين بالهواتف المحمولة أو أي وسيلة تستخدم في الغش.

وأكد أن نظام الامتحانات الجديد ( البوكليت) يعمل على مواجهة الغش وتسريب أو تمرير الامتحانات ويهدف لتحقيق مصلحة الطلاب ويدربهم على أسس التعليم الحديث.

وأشاد الطلاب والطالبات بنظام البوكليت وأنه أفضل بكثير من النظام القديم، مؤكدين أنه يعمل على توفير الوقت ويعمل على تطوير مهارات الطلاب في الإجابة على الأسئلة.

وشمل تقرير قطاع المعاهد عن الامتحان أن لجنة اليوم الأول للفقه بمذاهبه الأربعة للقسم الأدبي مرت دون أي مشكلة من أي منطقة، ففى منطقة قنا الأزهرية، وردت مكالمة تليفونية من رئيس لجنة بنين قنا بالاستفسار مدى إمكانية تمكين أحد الطلاب بدخول الامتحان بعد بدء الامتحان بساعة من الوقت المحدد وتم رفض دخول الطالب لأداء الامتحان لتجاوزه المدة القانونية.

وفى منطقة الجيزة الأزهرية، وردت مكالمة تليفونية للاستفسار عن وجود طالب لا يريد دخول كل المواد علمًا بأنه قد كتب إقرارًا بدخول كل المواد ( معهد الصف )، وفى منطقة القاهرة فى لجنة فتيات البعوث أفادت بوجود طالبتان من الصين ولا يوجد لديهن أرقام جلوس بالصف الثالث الإعدادي وتم مخاطبة إدارة الامتحانات لعمل اللازم.

وجاء تقرير مادة المنطق الحديث كالتالي: فى منطقة الاسماعيلية الأزهرية، تم الغاء ندب رئيس لجنة محمد جبر بنين والمساعد الثقافي وإلغاء ندب ملاحظي لجنة رقم ( 6 ) وذلك لإهمال الجميع في أداء واجبهم وتقصيرهم في القيام بواجبهم حيث إن اللجان مكدسة بالطلاب والمكان به حجرات فارغة وتم استدعاء قوات من الشرطة لاستقرارهم باللجنة على الدوام وقد تم حضور السيد مأمور مركز شرطة القصاصين بنفسه وأوصى بتواجد الشرطة طوال الوقت.

أما فى منطقة البحر الأحمر الأزهرية، قام سبعة طلاب بلجنة أبو رماد بمنطقة البحر الأحمر باستلام الورقة المدمجة بعد التوقيع بكشوف الحضور وامتنعوا عن الإجابة بعد كتابة البيانات الخاصة بهم مع استمرارهم في الجلوس داخل اللجنة وتم عمل تقرير بالواقعة ورفعه للشئون القانونية ولجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية.

وفى منطقة الجيزة الأزهرية، قام رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بزيارة لجان منطقة الجيزة الأزهرية وفوجئ بعدم تواجد قوات شرطة بلجنة الحوامدية بنين وفتيات وتم إبلاغ غرفة العمليات بالقطاع وقام مسئول الأمن العام بالاتصال المباشر بمديرية أمن الجيزة لاتخاذ اللازم وتفقد عددًا من لجان المنطقة وتم إحالة سبعة من الموجهين إلى الشئون القانونية لتقصيرهم في أداء واجبهم.

أما منطقة سوهاج الأزهرية، فوردت مكالمة تليفونية من رئيس لجنة فتيات طما بأنه تم ضبط طالبة تمر بالطرقة داخل اللجنة وبسؤالها عن تواجدها أفادت بأنها جاءت لأداء الامتحان بدلًا من أختها بمعهد فتيات طما في مادة المنطق الحديث وتم عمل مذكرة بذلك علمًا بأن الطالبة لم تدخل اللجنة وقد تمكنت من الخروج من المعهد بعد أخذ اقوالها.

وقامت لجنة المتابعة لمكتب وكيل الأزهر بتفقد لجان معهد الدكتور طلعت وفتيات المعادي ومعهد شبين القناطر ومعهد الفيوم حيث تم تحرير 3 محاضر غش بلجنة الفيوم والغاء ندب احد اعضاء اللجنة وتحرير محضر اخلال لطالبة قامت بتمزيق ورقة الإجابة