السبت المقبل ملك أسبانيا يحضر مباراة نهائي الكأس بين برشلونة وألافيس

يتقدم العاهل الأسباني الملك فيليبي السادس، الحاضرين في مباراة نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم بين برشلونة وألافيس على ملعب فيسينتي كالديرون بعد غد السبت .

وسيحضر الملك فيليبي هذه المباراة بعد أن يقوم صباح السبت بترؤس الاحتفال بعيد القوات المسلحة الأسبانية، رفقة قرينته الملكة ليتيثيا.

وسيرأس العاهل الأسباني وفدا يضم ممثلين عن حكومة إسبانيا وعن الحكومات المحلية لإقاليم كتالونيا ومدريد والباسك.

يشار إلى أن هذه المباراة ستكون النهائي الـ14 لكأس ملك أسبانيا على ملعب فيسينتي كالديرون والأخيرة به، حيث سينتقل أتلتيكو مدريد إلى ملعبه الجديد “واندا متروبوليتانا”.