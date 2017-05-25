الحكومة توافق على مذكرة تفاهم واتفاقيات في المجالات المالية والثقافية مع الامارات وقبرص2017-05-25 17:25:53
وافق مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ، اليوم الخميس ، برئاسة المهندس شريف إسماعيل ، في إطار الحرص على تعزيز وزيادة التعاون الدولي في مجال السياسة المالية وتبادل الخبرات في مجال تقييم الاصلاحات المتعلقة بالميزانية ، من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية حول التعاون المالي والفني والموقعة في أبوظبي بتاريخ 23/ 1/ 2017.
وتؤكد مذكرة التفاهم على أهمية الاتفاقية في تجنب الإزدواج الضريبي، وتشجيع وحماية الاستثمارات الموقعتين بين الدولتين، في التشجيع على المزيد من التعاون المالي والفني بينهما، وكذا التأكيد على تبادل الخبرات والتدريب وتحسين الشفافية، والتبادل الفعال للمعلومات المتعلقة بالضرائب، وتبادل الخبرات حول نظام المعلومات المالي الحكومي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية قبرص في مجال حماية الممتلكات الثقافية، وتجريم الإتجار غير المشروع فيها واستردادها، والموقعة في نيقوسيا بتاريخ 3/ 3/ 2017.
وتأتي الاتفاقية للتأكيد على الوعي بخطورة الجرائم المتعلقة بسرقة أو استيراد وتصدير الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، وأهمية حمايتها من جرائم السلب والنهب للمواقع الأثرية والآثار والمتاحف والقطع الأثرية المدفونة، والمساعدة في إعادة تلك الممتلكات لحيازة مالكها الأصلي.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بحيث تتولى إدارة المتاحف العسكرية كافة مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية.
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