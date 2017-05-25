أضاف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ميزتين جديدتين إلى خدمة البث المباشر “فيس بوك لايف”، لمنح المستخدم قدرة أكبر على التحكم بالخدمة التي أثارت الكثير من الانتقادات.

والميزة الأولى تتيح للمستخدم الدخول في دردشة مع من يختاره من الأشخاص أثناء البث المباشر، وفق ما أورد موقع “the next web”، التقني الأربعاء.

وأشار إلى أن هذه الميزة ابتكرت لتقليل الوقت الذي يمضيه المستخدم في الرد على تعليقات مشاهدي البث، مشيرا إلى أن التعليقات عليه تكون أعلى بـ10 مرات من الوضع الطبيعي.

وحسب الموقع التقني، فإن هذه الخاصية قد جرى اختبارها في دول عدة، ومن المتوقع إطلاقها في وقت قريب، مشيرا إلى أنها خصصت للشخصيات العامة.

كما اضاف” فيس بوك” ميزة أخرى أطلق عليها “live with”، وذلك لتساعد المستخدم على دعوة أصدقاء من الدخول في بث مباشر مشترك، بعد أن كانت محصورة في الصحفات العامة.

وشهدت خدمة “فيس بوك لايف” جرائم تنوعت بين الاعتداء الجنسي وجرائم القتل، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة النطاق مما دفع الموقع للتعهد بالسيطرة على ذلك.