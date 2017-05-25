وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشئونها المالية.

وتتضمن التعديلات، أن يكون تعيين رئيس البورصة لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط، بما يتسق مع سياسة الدولة في عدم تولي المناصب العامة لمدة طويلة بما يسمح بالتطوير المستمر وبخاصة في مجال سوق المال.

كما تضمنت التعديلات كذلك إجراء تعديل لتشكيل مجلس الإدارة يضمن تمثيل الشركات الصغيرة والمتوسطة بشروط أيسر من شروط القيد لباقي الشركات الأخرى، بما يدفع نحو تشجيع ونمو هذه الشركات، إلى جانب قصر مدة مجلس الإدارة على 4 سنوات فقط.