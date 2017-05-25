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روسيا تبني حاملة مروحيات مماثلة لـ"ميسترال"
الميسترال

روسيا تبني حاملة مروحيات مماثلة لـ"ميسترال"

2017-05-25 17:10:28
أ ش أ

أعلن نائب وزيرالدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أن مشروع بناء حاملة مروحيات في روسيا مماثلة لـلحاملة الفرنسية “ميسترال”، مدرج في البرنامج الحكومي للتسليح للسنوات 2018-2025، ومن المفترض تسليم أول سفينة في عام 2022.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية عن بوريسوف قوله - في تصريح للصحفيين خلال معرض “هيلي روسيا” اليوم الخميس مجيبا على سؤال عما إذا كانت روسيا تعتزم بناء حاملة مروحيات مشابهة لـ”ميسترال” حتى عام 2022، فقال “نعم، أدرج بناء حاملة مروحيات في روسيا مماثلة لـ”ميسترال”، في البرنامج الحكومي الجديد للتسليح”.

وأضاف أن بناء حاملة مروحيات يأخذ في المتوسط ​​أربع سنوات، لذلك أعتقد، نعم، في عام 2022 تقريبا”.

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