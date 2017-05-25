أعلنت الصين أن قواتها البحرية أرسلت فرقاطتين مجهزتين بالصواريخ اليوم الخميس لطرد سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية لقيامها بالإبحار بالقرب من جزر نانشا الصينية في بحر الصين الجنوبي بدون الحصول علي تصريح مسبق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية رن قوه تشيانج في تصريح رسمي إنه تم إرسال الفرقاطتين لتوجيه تحذير إلى المدمرة الأمريكية “يو اس اس ديوى” التي دخلت المياه المحيطة بجزر نانشا وحثها علي مغادرة المنطقة.

وأكد رن “إن الصين لديها سيادة لا تقبل فيها أي جدال على جزر نانشا والمياه المحيطة بها”.

وأضاف “إننا نعارض بشدة مثل هذه الممارسات من الجيش الأمريكي التي يقوم من خلالها باستعراض قواه

التى تنذر بعسكرة بحر الصين الجنوبى وتهدد بوقوع حوادث جوية وبحرية غير متوقعة”.

وقال إن الصين قدمت احتجاجات رسميا للجانب الامريكى حول هذه المسألة، وحذر من ان التصرفات الأمريكية الخاطئة تضر بالجهود المبذولة لتحسين الاجواء فى المنطقة وتتعارض مع المساعي التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليمي.

وشدد رن علي كون العلاقات العسكرية السليمة والمطردة بين الصين والولايات المتحدة تتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين، داعيا الى المزيد من تنسيق الجهود للدفع قدما بتلك العلاقات، كما حث الولايات المتحدة على اتخاذ إجراءات ملموسة لتصحيح الخطأ الذي وقع ودعم تنمية العلاقات العسكرية الثنائية.

وأكد أن الخطأ الذي ارتكبه الجيش الأمريكى يزيد من إصرار الجيش الصيني على مواصلة تعزيز بناء قدراته والدفاع عن سيادة البلاد وامنها الوطنية وأمنها الوطني بكل حزم.

كانت الصين حثت الولايات المتحدة فى وقت سابق اليوم على التوقف عن القيام بأعمال استفزازية تقوض من سيادتها ومصالحها الأمنية حتى لا تؤثر على السلام والاستقرار الإقليميين والوضع العام للتعاون الصيني الأمريكي، في رد فعل غاضب علي قيام المدمرة الأمريكية “يو اس اس ديوى” بالإبحار على بعد 22 كيلو متر من جزر نانشا الصينية المتنازع عليها فى بحر الصين الجنوبى فى خطوة وصفت بأنها أول تحدى لبكين فى هذا الممر البحرى الاستراتيجي الهام منذ تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لمهام منصبه في البيت الأبيض.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج في تصريح رسمي عن الاستياء الشديد والاستنكار التام إزاء هذا التصرف الأمريكي قائلا إن المدمرة الأمريكية أبحرت علي مقربة من جزر نانشا بدون إخطار السلطات الصينية بهذا مسبقا وبدون الالتزام بقواعد تحديد الهوية.

وأضاف أن ما حدث هو أمر ينتهك سيادة الصين ويلحق الضرر بمصالحها الأمنية، مطالبا واشنطن بتصحيح الخطأ الذي وقع فورا.

واستنكر لو دأب السفن والطائرات العسكرية المريكية القيام بمهام تستهدف بلاده في بحر الصين الجنوبي تحت ذريعة التمتع بحرية الملاحة البحرية والجوية فى المنطقة، محذرا من خطورة تكرار هذه التصرفات التي قد تؤدى بسهولة إلى وقوع حوادث لا يحمد عقباها في البحر أو الجو.

وأكد أن الصين لديها سيادة لا جدال فيها على جزر نانشا والمياه المحيطة بها، مشددا على أن بلاده كانت وستظل دوما حريصة على الحفاظ على واحترام حق بلدان العالم فى التمتع بحرية الملاحة فى بحر الصين الجنوبي وفقا لما ينص عليه القانون الدولي ولكنها تعارض بحزم قيام أي دولة باتخاذ هذا الحق كذريعة لإلحاق الضرر بالسيادة والمصالح الأمنية الصينية.

واتهم المتحدث الولايات المتحدة بعرقلة الجهود الإيجابية المشتركة المبذولة حاليا من قبل الصين ودول رابطة جنوب شرق آسيا (الآسيان) لتسوية قضية بحر الصين الجنوبي.

وأكد على تصميم الصين الذي لا يتزعزع على الحفاظ على سيادتها الإقليمية وأمنها وحقوقها ومصالحها البحرية.