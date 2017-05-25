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قوات شرق ليبيا تعلن السيطرة على قاعدة جوية في الجنوب
الجيش الليبي ـ ليبيا

قوات شرق ليبيا تعلن السيطرة على قاعدة جوية في الجنوب

2017-05-25 17:05:23
وكالات

قالت جماعة مسلحة موالية لقوات شرق ليبيا إنها سيطرت بالكامل على قاعدة جوية في جنوب ليبيا اليوم الخميس في أعقاب نزاع طويل مع جماعة منافسة من مدينة مصراتة الغربية.

ونشرت قوات موالية للجيش الوطني الليبي تسجيلات مصورة ولقطات فوتوغرافية لها وهي تقتحم في وقت مبكر صباح اليوم قاعدة تمنهنت الجوية التي كانت خاضعة لسيطرة لجماعة القوة الثالثة.

ومن شأن السيطرة على تمنهنت الواقعة على بعد نحو 32 كيلومترا شمال شرقي مدينة سبها أن تعزز نفوذ الجيش الوطني الليبي في وسط ليبيا.

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