 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 05:53 مساءً
روابط سريعة
برتوكول لتوصيل الغاز لمنازل الأسر غير القادرة بحضور رئيس الوزراء
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

برتوكول لتوصيل الغاز لمنازل الأسر غير القادرة بحضور رئيس الوزراء

2017-05-25 17:05:59
محيط: أ. ش. أ

شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ووزارة البترول ممثلة في المهندس أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، حول توصيل الغاز الطبيعي لمنازل الأسر غير القادرة لتخفيف العبء عليهم.

ويقضي البروتوكول الذي تم توقيعه قيام “بنك ناصر” الاجتماعي بتدبير التمويل اللازم للمشروع لسداد فرق تكلفة توصيل الغاز الذي تتحمله الأسر.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المتضمن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية على مستوى محافظات الجمهورية لتقليل الاعتماد على أسطوانات الغاز من ناحية ولتخفيض العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من ناحية أخرى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3