شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، ووزارة البترول ممثلة في المهندس أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، حول توصيل الغاز الطبيعي لمنازل الأسر غير القادرة لتخفيف العبء عليهم.

ويقضي البروتوكول الذي تم توقيعه قيام “بنك ناصر” الاجتماعي بتدبير التمويل اللازم للمشروع لسداد فرق تكلفة توصيل الغاز الذي تتحمله الأسر.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ برنامج الحكومة المتضمن التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية على مستوى محافظات الجمهورية لتقليل الاعتماد على أسطوانات الغاز من ناحية ولتخفيض العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من ناحية أخرى.