موقع أمريكي يكشف علاقة منفذ هجوم مانشستر بـ "الإخوان"2017-05-25 17:02:10
قال موقع “كونسرفاتيف ريفيو” الأمريكي إن منفذ هجوم مانشستر كان يتردّد على معهد إسلامي في بريطانيا على علاقة وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين العالمية.
وأشار الموقع الى أن هذه المؤسسة مسجد يسمى “ديدسبوري”، والمعروف أيضَا باسم المركز الإسلامي في مانشستر، والذي يديره شخص على علاقة وثيقة بجماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت أن إمام هذا المسجد، مصطفى عبد الله جراف، على علاقة وثيقة بالجماعة التي يترأسها يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت على أن المشرف على قسم الشريعة في المسجد، هو سالم شيخي، العضو في معهد آخر للإخوان المسلمين يديره القرضاوي، مشيرة إلى أن هذا المسجد تديره مجموعة مستقلة تعرف بين المسلمين في بريطانيا باسم جماعة الإخوان السلفيين، أو الإخوان المسلمين الأصوليين.
وسلط التقرير الضوء على التقارير الأخيرة التي تشير إلى وجود صلة بين منفذ هجوم مانشستر، سلمان عبيدي، وتنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يؤكد حتمية أن الإخوان المسلمين هم البوابة التي تؤهل الشخص للتطرف.
واختتم الموقع تقريره بأن جماعة الإخوان المسلمين تتصف بأنها جماعة إرهابية في كل من البحرين، والإمارات، السعودية، ومصر روسيا، كما أن الإدارة الأمريكية تبحث إمكانية وضعها على قوائم الجماعات الإرهابية.
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