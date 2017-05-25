أعلنت شعبة المحررين الاقتصاديين في نقابة الصحفيين أنها ستوجه الدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية للشعبة في أكتوبر 2017 لإجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد، وفقا للقواعد المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي.

وأوضحت الشعبة في بيان اليوم الخميس أن قبول طلبات العضوية الجديدة مستمر حتى نهاية أغسطس المقبل لاعتماد الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة في أعمال الجمعية العمومية المسددين لرسوم العضوية والاشتراك السنوي المقرر.

وأشارت الشعبة خلال لقاء للترحيب بالأعضاء الجدد واستعراض مقترحاتهم بشأن برنامج عمل الشعبة في المرحلة المقبلة إلى أن عضوية لجان الشعبة النوعية مفتوحة أمام جميع الزملاء للإسهام في إثراء أنشطة الندوات والمؤتمرات وورش العمل والبرامج التدريبية المتخصصة والأنشطة الاجتماعية وغيرها.

وتقدم مجلس إدارة الشعبة بالتهنئة للأعضاء الجدد الذين اعتماد أوراقهم (194 عضواً).

وقال المجلس إن تعاون العديد من الجهات الاقتصادية مع الشعبة في أنشطتها يوفر فرصاً واسعة لدفعة قوية لعملها في الفترة المقبلة، استكمالا لمسيرة نشاطها منذ بداية انطلاقها في فبراير 1991 كأول شعبة متخصصة في نقابة الصحفيين.

وأعربت الشعبة عن اعتزازها باستمرار تعاونها الوثيق مع الجهات التي ساندت عملها على مدى أكثر من 25 عاماً، والتي شملت وزارات الاستثمار والمالية والصناعة والتجارة والتخطيط وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال والبورصة المصرية والبنك المركزي العربي والمعهد المصرفي والمركز المصري للبحوث الاقتصادية ومنتدى البحوث الاقتصادية وغيرها.