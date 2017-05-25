سامباولي يصل الأرجنتين لبدء تدريب التانجو2017-05-25 17:10:58
وصل المدرب خورخي سامباولي، اليوم الخميس، إلى الأرجنتين قادمًا من إسبانيا، عشية إعلان الاتحاد المحلي لكرة القدم (AFA) عن التعاقد معه كمدرب جديد لـ”الألبيسيليستي”.
ووصل سامباولي، الذي لا يزال مدربًا لفريق إشبيلية، فجر اليوم بالتوقيت المحلي إلى الأرجنتين، وتحدث مع الصحافة.
بدورهما سافر رئيس الاتحاد الأرجنتيني، كلاوديو تابيا، ونائبه، دانييل أنجيليسي، الأربعاء إلى إسبانيا بهدف الاتفاق مع إدارة إشبيلية حول فسخ عقد سامباولي معها من أجل إعلانه مدربًا جديدًا لمنتخب “التانجو”.
وينتظر أن يحضر سامباولي الأحد لملعب المونومنتال لمشاهدة مباراة روساريو سنترال وريفر بليت، الذي يلعب فيه حارس المرمى جوناتان مايدانا ولاعب الوسط إجناسيو فرنانديز والمهاجم لوكاس ألاريو، الذين تم استدعائهم للمشاركة في اللقاءات الودية القادمة لمنتخب الأرجنتين.
وستلعب الأرجنتين أمام البرازيل في ملبورن يوم 9 يونيو/حزيران القادم، وبعدها بأربعة أيام ستزور سنغافورة.
ويخطط الاتحاد الأرجنتيني للعبة لتقديم سامباولي رسميًا كمدرب للمنتخب الوطني في أول يونيو، ليخلف بذلك إدجاردو باوزا.
وينتظر أن تكون أول مباراة رسمية للمدرب الجديد في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018 يوم 31 أغسطس/آب القادم في مونتفيديو أمام أوروجواي، بالجولة الـ15 من التصفيات.
وتحتل الأرجنتين المرتبة الخامسة في جدول التصفيات، والذي يؤهل للمونديال شريطة تخطي مباراة الملحق أمام ممثل أوقيانوسيا.
وودع سامباولي نادي إشبيلية يوم السبت الماضي، بعد أن قاده في مباراته الأخيرة في الدوري الأسباني، لتحقيق فوز عريض بخماسية نظيفة على أوساسونا، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية، ولكن رغم ذلك تعرض لوابل من صافرات الاستهجان من قبل الجماهير.
وقال سامباولي بعد المباراة، بدون أن يخفي نواياه المستقبلية: “أنا لا أترك إشبيلية من أجل ناد آخر، أنا أترك إشبيلية من أجل منتخب بلادي، إذا سارت الأمور في طريقها الصحيح، وهذا تغيير يتعلق بقلبي ومن أجل بلادي”.
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