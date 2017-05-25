رفض قائد طائرة الإقلاع في رحلة جوية من مدينة كانون المكسيكية إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد أن اكتشف أحد ركاب الطائرة شبكة “WIFI” بمسمى “جهادي”.

ووفقًا لصحيفة “The Sun” البريطانية بحسب «روسيا اليوم»، عثر أحد الركاب أثناء الصعود إلى الطائرة على شبكة إنترنت داخلية “WIFI” تحت اسم “هاتف جهادي لندن 1”، مضيفة أنه قام بإعلام أفراد طاقم الطائرة بما وجد.

وخلال تحري طاقم الطائرة عن الموضوع، لم يعترف أي من الركاب بعملية إنشاء الشبكة، الأمر الذي دفعهم إلى طلب تدخل الأجهزة الأمنية.

وأشارت الصحيفة: “إلى أن بعض الركاب بدءوا بالبكاء طالبين السماح لهم بمغادرة الطائرة”.

وقالت «The Sun»: “إن الأجهزة الأمنية لم تتمكن من معرفة الشخص الذي أنشأ الشبكة، مؤكدة أنها اختفت بعد عدة ساعات، إلا أن ذلك تسبب في إلغاء الرحلة ونقل ركابها إلى الفنادق”.