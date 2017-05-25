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روسيا تفكك خلية لداعش كانت تحضر لهجمات إرهابية
الشرطة الروسية

روسيا تفكك خلية لداعش كانت تحضر لهجمات إرهابية

2017-05-25 16:15:46
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، القبض على 4 عناصر من داعش كانوا يحضرون لهجمات إرهابية تستهدف وسائل للنقل، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

وقال الأمن الروسي إن الخلية التي تم تفكيكها كانت تدار من التنظيم المتطرف في سوريا.

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