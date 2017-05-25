أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، القبض على 4 عناصر من داعش كانوا يحضرون لهجمات إرهابية تستهدف وسائل للنقل، حسبما أوردت وسائل إعلام محلية.

وقال الأمن الروسي إن الخلية التي تم تفكيكها كانت تدار من التنظيم المتطرف في سوريا.