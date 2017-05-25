قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم الخميس بنقض “إلغاء” الحكم الصادر بحبس الناشط أحمد دومه لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريمه 10 الاف جنيه، وأمرت بإعادة محاكمته عن واقعة اتهامه بإهانة والتطاول على هيئة محكمة جنايات الجيزة التي باشرت محاكمته في قضية أحداث مجلس الوزراء.

كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته قد أمرت بحبس أحمد دومه لمدة 3 سنوات، بعد أن قام رئيس المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية بتهمة إهانة هيئة المحكمة ضد دومه في أعقاب العبارات التي قالها بحق المحكمة أثناء سير إحدى جلسات قضية أحداث مجلس الوزراء، والتي اعتبر أنها تمثل إهانة للمحكمة وازدراء لها.

يذكر أن أحمد دومه أدين في قضية أحداث مجلس الوزراء، حيث عاقبته المحكمة و 229 متهما آخرين بالسجن المؤبد، كما عاقبت 39 متهما آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم، وإلزام المتهمين جميعا متضامنين بأداء مبلغ 17 مليون جنيه على سبيل الغرامة.