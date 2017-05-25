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رونالدو على رأس قائمة البرتغال للمشاركة في كأس القارات
رونالدو

رونالدو على رأس قائمة البرتغال للمشاركة في كأس القارات

2017-05-25 16:14:28

استدعى فرناندو سانتوس المدير الفنى لمنتخب البرتغال 24 لاعبًا لمواجهة لاتفيا المحدد لها يوم 9 يونيو المقبل فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتضم القائمة الكثير من اللاعبين الذين قادوا البرتغال للفوز بأول لقب لها في تاريخها وذلك في بطولة كأس أمم أوروبا 2016 بفرنسا “يورو 2016”.

وبالإضافة إلى كريستيانو رونالدو، ضمت القائمة كل من بيتو وبيبي ورافايل جيريرو واندريه جوميش، وخواو موتينيو وبيرناردو سيلفا وناني وريكاردو كواريزما.

وخلت القائمة من اسم اللاعب ايدر، الذي سجل هدف فوز البرتغال على فرنسا في نهائي “يورو 2016” في الوقت الإضافي من المباراة.

وتقام بطولة كأس القارات في روسيا خلال الفترة ما بين يومي17 حزيران/يونيو والثاني من تموز/يوليو المقبلين.

وتلعب البرتغال في المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا والمكسيك ونيوزيلندا، فيما تضم المجموعة الثانية ألمانيا و تشيلي والكاميرون وأستراليا.

وفيما يلي نسلط الضوء على قائمة المنتخب البرتغالي الأولية: -حراسة المرمى: بيتو وخوسيه سا وروي باتريسيو.

-الدفاع: برونو ألفيس وسيدريك واليسيو وخوسيه فونتي ولويس نيتو ونيلسون سيميدو ووبيبي ورافايل جيريرو.

-وسط الملعب: ادرين سيلفا واندريه جوميش ودانيلو بيريرا وجواو ماريو وجواو موتينيو وبيتزي وويليام كارفاليو.

-الهجوم: اندري سيلفا وبيرناردو سيلفا كريستيانو رونالدو وجيلسون مارتينس وناني وريكاردو كواريزما.

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