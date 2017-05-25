من المتوقع أن يشغل فاسيلي نيبينزيا، نائب وزير الخارجية الروسي، منصب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال الصيف المقبل خلفا لفيتالي تشوركين، الذي توفي في فبراير/ شباط الماضي.

أعلن ذلك جينادي جاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الخميس، في حين تنظر لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي اليوم في ترشيح نيبينزيا للمنصب المذكور.

وأعرب جاتيلوف، الذي يقدم ترشيح نيبينزيا في جلسة اللجنة، عن أمله في أن تكتمل عملية التعيين في وقت قريب، بالرغم من أنها تقتضي موافقة كل من مجلس الدوما ومجلس الفدرالية، بالإضافة إلى مرسوم رئاسي.

وتجدر الإشارة إلى أن فاسيلي نيبينزيا من مواليد عام 1962، وتخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية عام 1983، وفي السنة ذاتها التحق بوزارة الخارجية الروسية. وكان كبير المستشارين في مكتب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في الفترة ما بين 1996 و2000. وشغل منصب نائب مندوب روسيا الدائم في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة ما بين 2006 و2011، ثم ترقى إلى منصب نائب وزير الخارجية عام 2013.