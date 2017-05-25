أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أن مجلس الوزراء سيعمل على تنفيذ رؤية مجلس النواب بشأن وضع حلول دائمة لمشكلة القمامة.

وقال الشريف -أمام جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة المهندس احمد السجيني رئيس اللجنة التي خصصت لمناقشة الحلول الجذرية لملف القمامة والنظافة وإعادة تدوير المخلفات- إن الحكومة تسعى لوضع إطار وبرامج محددة يتم تنفيذها اعتبارا من اليوم من أجل مواجهة القمامة في مصر.

وكشف أحمد السجيني عن أن وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي أبلغه دعمه الكامل لإنشاء شركة قابضة للقمامة على مستوى الجمهورية.

وقال السجيني إن الشركة المقترحة ستهتم بمنظومة القمامة ككل وليس عمليات تنظيف الشوارع لأن ذلك من اختصاص الوحدات المحلية.

وأضاف :”نعمل على إعادة الهيكلة المالية لهيئة النظافة ونسير على نهج تحويل هيئة الكهرباء إلى الشركة القابضة للكهرباء، والتي أصبحت الآن شركة كهرباء مصر”.