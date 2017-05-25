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توسك: نختلف مع أمريكا في موقفنا من موسكو
ترامب في بروكسل

توسك: نختلف مع أمريكا في موقفنا من موسكو

2017-05-25 16:07:38
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قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم يتوصلا إلى موقف موحد من روسيا.

وأضاف توسك بعد لقاء جمع قادة الاتحاد الأوروبي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بروكسل اليوم: “لا أستطيع القول أن لدينا موقف مشترك 100% من روسيا”، دون أن يكشف عن طبيعة الخلافات. وتابع: “لكن، يبدو أننا على خط واحد فيما يخص النزاع في أوكرانيا”.

وكان البيت الأبيض قال في بيان، إن الرئيس ترامب أكد خلال لقائه المسؤولين الإيطاليين في روما يوم الثلاثاء، على”الوحدة عبر الأطلسي في مساءلة روسيا عن أعمالها في شبه جزيرة القرم وشرق أوكرانيا، وأشار إلى أهمية إقناع روسيا بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقات مينسك”.

وذكر توسك، أن المباحثات في بروكسل تطرقت إلى قضايا السياسة الخارجية، والأمن، والتجارة والبيئة، مشيرا إلى أن الخلافات بين الطرفين ما زالت قائمة بشأن العلاقات التجارية والتغير المناخي.

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