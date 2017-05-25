مران قوي للاعبي الأهلي الذين لم يشاركوا في مباراة القطن الكاميروني‎

أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا مرانا قويا اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقاد المران طارق عبد العزيز إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل ، وأنيس الشعلالي المعد البدني للفريق ، وشارك في المران مجموعة اللاعبين التي لم تسافر للكاميرون والمجموعة التي سافرت ولم تشارك في المباراة.

وشارك في المران كل من: محمد الشناوي وأحمد عادل عبدالمنعم ومحمد نجيب وعمرو بركات ومحمد هاني، وحسين السيد وعمرو جمال، وصالح جمعة وباسم علي، ومسعد عوض وعماد متعب، وأحمد رمضان بيكهام وميدو جابر وفوزي الحناوي، وأحمد ياسر ريان ووليد سليمان، وصبري رحيل وأحمد حجازي وأكرم توفيق وأحمد حمودي.

وكانت بعثة الفريق قد وصلت أمس الأربعاء عبر طائرة خاصة بعدما حقق الفريق الفوز بهدفين دون مقابل في مباراة الجولة الثانية من دور الـ 16 لدوري أبطال إفريقيا.