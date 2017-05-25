 Moheet on google
الخميس 25 مايو 2017 04:22 مساءً
روابط سريعة
مقتل وإصابة 21 جنديا أفغانيا إثر اشتباكات مع "طالبان"
حركة طالبان‎

مقتل وإصابة 21 جنديا أفغانيا إثر اشتباكات مع "طالبان"

2017-05-25 16:04:57
أ ش أ

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري ، اليوم الخميس ، مقتل 13 جنديا على الأقل وإصابة 8 آخرين جراء اشتباكات مع أفراد جماعة “طالبان” بإقليم قندهار جنوبي البلاد.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن وزيري قوله :” إن القتال وقع ليلا بعدما هاجم مسلحو الجماعة عددا من النقاط الأمنية فيما استمر القتال لعدة ساعات، مضيفا أن 20 من أعضاء الحركة لقوا مصرعهم جراء القتال”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحاكم الإقليمي وقوع الهجوم ..مشيرا إلى إحداث خسائر ضخمة في صفوف الجماعة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3