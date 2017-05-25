مقتل وإصابة 21 جنديا أفغانيا إثر اشتباكات مع "طالبان"

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري ، اليوم الخميس ، مقتل 13 جنديا على الأقل وإصابة 8 آخرين جراء اشتباكات مع أفراد جماعة “طالبان” بإقليم قندهار جنوبي البلاد.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية عن وزيري قوله :” إن القتال وقع ليلا بعدما هاجم مسلحو الجماعة عددا من النقاط الأمنية فيما استمر القتال لعدة ساعات، مضيفا أن 20 من أعضاء الحركة لقوا مصرعهم جراء القتال”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحاكم الإقليمي وقوع الهجوم ..مشيرا إلى إحداث خسائر ضخمة في صفوف الجماعة.