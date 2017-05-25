القاهرة .. تنظم دار الإفتاء المصرية ، مساء غد، احتفالا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وذلك بحضور لفيف من كبار المسئولين والوزراء ورجال الدين وعلماء الأزهر وسفراء الدول العربية والإسلامية .

القاهرة - برلين.. يلقى فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، غدا ، خطابا بمقر قاعة مؤتمرات ” ميسه برلين” حول التعايش السلمى بين الاديان وضرورة تفعيل حوار الثقافات، وذلك فى إطار مشاركته فى احتفالية حركة الاصلاح الدينى فى اوروبا فى برلين.

القاهرة.. تحتفل وزارة الثقافة ، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، بليلة الرؤية، في السادسة من مساء غد، بشارع المعز، ومن المقرر ان يبدأ مهرجان ليلة الرؤية من أمام باب الفتوح، ويستمر الموكب الذي يتضمن فنون القاهرة التراثية، وانتهاء بمسرح الشاعر” بجوار مجموعة قلاوون، وعرض لفرقة رسالة سلام الدولية بمشاركة فرقة المرعشلي السورية.

المنصورة.. يفتتح الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، فى الثانية عشر من ظهر غد، المسجد الكبير لقرية الحجايزة مركز السنبلاوين بعد تجديده وصيانته، كما يؤدى صلاة الجمعة بالمسجد المذكور برفقة قيادات مديرية الأوقاف وأهالى القرية.

القاهرة.. تختتم فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر موسمها الفنى الحالى، فى الثامنة من مساء غد، بعرض “مصر المحروسة”؛ تصميم وإخراج طارق حسن ، وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية.

القاهرة .. تحيى فرقة اوركسترا القاهرة السيمفونى، فى الثامنة من مساء غد، حفلا فنيا على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية .

القاهرة .. تختتم، غدا، فعاليات اخر ايام عرض مسرحية ” ميتين من الضحك” على مسرح ميامى، وهو عرض كوميدى من الطراز الأول.

المنصورة.. تختتم ، فى الخامسة من مساء غد، فعاليات الورشة التدريبية لفن التطريز والتى تنظمها الإدارة العامة للمرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة نعمان عاشور بمدينة ميت غمر.

القاهرة .. ينطلق ، غدا ، ماراثون دراجات بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة وجهاز مدينة العاشر من رمضان، ومن المقرر ان ينطلق الماراثون من مدخل مدينة العاشر من رمضان وصولًا إلى مقر مركز شباب المستقبل.

الأسكندرية..يلتقى فريقا اسوان والمصرى، فى السادسة من مساء غد، على استاد برج العرب، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الـ30 من الدورى المصرى لكرة القدم .

س.ع