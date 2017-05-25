أجندة إخبارية ليوم الجمعة 26 مايو2017-05-25 17:44:58
القاهرة .. تنظم دار الإفتاء المصرية ، مساء غد، احتفالا رسميًّا وشعبيًّا كبيرًا، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر بمناسبة استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتائج الرؤية الشرعية، وذلك بحضور لفيف من كبار المسئولين والوزراء ورجال الدين وعلماء الأزهر وسفراء الدول العربية والإسلامية .
القاهرة - برلين.. يلقى فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر الشريف، غدا ، خطابا بمقر قاعة مؤتمرات ” ميسه برلين” حول التعايش السلمى بين الاديان وضرورة تفعيل حوار الثقافات، وذلك فى إطار مشاركته فى احتفالية حركة الاصلاح الدينى فى اوروبا فى برلين.
القاهرة.. تحتفل وزارة الثقافة ، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، بليلة الرؤية، في السادسة من مساء غد، بشارع المعز، ومن المقرر ان يبدأ مهرجان ليلة الرؤية من أمام باب الفتوح، ويستمر الموكب الذي يتضمن فنون القاهرة التراثية، وانتهاء بمسرح الشاعر” بجوار مجموعة قلاوون، وعرض لفرقة رسالة سلام الدولية بمشاركة فرقة المرعشلي السورية.
المنصورة.. يفتتح الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، فى الثانية عشر من ظهر غد، المسجد الكبير لقرية الحجايزة مركز السنبلاوين بعد تجديده وصيانته، كما يؤدى صلاة الجمعة بالمسجد المذكور برفقة قيادات مديرية الأوقاف وأهالى القرية.
القاهرة.. تختتم فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر موسمها الفنى الحالى، فى الثامنة من مساء غد، بعرض “مصر المحروسة”؛ تصميم وإخراج طارق حسن ، وذلك على مسرح معهد الموسيقى العربية.
القاهرة .. تحيى فرقة اوركسترا القاهرة السيمفونى، فى الثامنة من مساء غد، حفلا فنيا على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية .
القاهرة .. تختتم، غدا، فعاليات اخر ايام عرض مسرحية ” ميتين من الضحك” على مسرح ميامى، وهو عرض كوميدى من الطراز الأول.
المنصورة.. تختتم ، فى الخامسة من مساء غد، فعاليات الورشة التدريبية لفن التطريز والتى تنظمها الإدارة العامة للمرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة نعمان عاشور بمدينة ميت غمر.
القاهرة .. ينطلق ، غدا ، ماراثون دراجات بمدينة العاشر من رمضان بالتعاون بين مديرية الشباب والرياضة وجهاز مدينة العاشر من رمضان، ومن المقرر ان ينطلق الماراثون من مدخل مدينة العاشر من رمضان وصولًا إلى مقر مركز شباب المستقبل.
الأسكندرية..يلتقى فريقا اسوان والمصرى، فى السادسة من مساء غد، على استاد برج العرب، وذلك فى إطار مباريات الاسبوع الـ30 من الدورى المصرى لكرة القدم .
س.ع
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غادة والي : أخبار سارة لأصحاب المعاشات
أعلنت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، أن هناك أخبار سارة لأصحاب المعاشات، سيتم الإعلان عنها عقب اجتماع مجلس الوزراء والذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، ...Thu, 25 May 2017 11:56:08 GMT
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دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميًّا مساء الجمعة لاستطلاع هلال شهر رمضانThu, 25 May 2017 09:01:30 GMT
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«المرور»: كثافات بسبب شهر رمضان.. وكسر مأسورة مياه بـ«القاهرة الجديدة»
أكد العقيد عماد حماد مدير إدارة الإعلام والعلاقات بمرور القاهرة، أن الشوارع والمحاور الرئيسية تشهد تكدسات وكثافات مرورية منذ بداية الأسبوع الحالي بسبب استعداد ...Thu, 25 May 2017 07:14:42 GMT
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«الباقيات الصالحات» تستعد لرمضان بـ5 مبادرات خيرية
وقال اللواء أسامة آدم، مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية في بيان وزعه عبر البريد الالكتروني اليوم الخميس، وصل شبكة الإعلام العربية “محيط” إن “الباقيات ...Thu, 25 May 2017 12:25:45 GMT
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مصر تتسلم رئاسة الدورة الـ104 لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
تسلمت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ممثلة لمصر ، اليوم/ الخميس/ رئاسة الدورة العادية الرابعة بعد المائة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من ...Thu, 25 May 2017 13:18:02 GMT
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شركة «تجارة الجملة»: تخفيضات على أسعار الياميش في «أهلا رمضان»
أكد المهندس جمال الشرقاوي رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أن الدكتور علي مصيلحي وزير التموين قد شدد على ضرورة الانتهاء من صرف السلع ...Thu, 25 May 2017 12:25:45 GMT
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الحكومة توافق على 6 «اتفاقيات بترولية».. ورفعها للبرلمان
وافق مجلس الوزراء المصري، صباح اليوم الخميس، على 6 اتفاقيات لقطاع البترول؛ في مجال البحث والاستكشاف. وأعلن وزير البترول المصري، طارق الملا، أنه سوف يتم رفع ...Thu, 25 May 2017 10:02:26 GMT
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تأييد التحفظ على أسهم مبارك في «المقاصة»
قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية برفض استشكال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه جمال وعلاء، للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الإدارى على أسهم الرئيس ...Thu, 25 May 2017 10:29:18 GMT
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السيسي يستقبل الرئيس الغيني في «الاتحادية»
استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، الرئيس الغيني ألفا كوندي، الذي يقوم بزيارة رسمية للقاهرة. وعزفت الموسيقى العسكرية، ...Thu, 25 May 2017 09:36:57 GMT