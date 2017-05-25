قال “منسق عام شؤون المناطق الفلسطينية” في الحكومة الإسرائيلية يوآف مردخاي بعد ظهر اليوم الخميس إن حكومته ستقلص إمدادات الكهرباء التي تزود قطاع غزة بها بعد أسبوعين من الآن.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن المسئول الإسرائيلي قوله إن “إسرائيل تزود القطاع ب 125 ميجا واط عبر خطوط الكهرباء، لافتا إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل ملموس على سكان القطاع”.

وبحسب الصحيفة، أعلنت السلطة الفلسطينية بداية الشهر الجاري عن وقف إمدادها لكهرباء غزة قبل أن تخفف قرارها وتوافق مؤخرًا على دفع مبلغ 30 مليون شيكل شهريًا بدلًا من 40 مليونا، بالتالي فقد جاء الإعلان الإسرائيلي عن تقليص إمدادات الكهرباء.

وتخشى إسرائيل -بحسب الصحيفة- من أن “تحرف حماس أزمة الكهرباء عن سياقها ومحاولة توجيه النار تجاه إسرائيل للحد من حالة الغضب الجماهيري”.

وتفاقمت أزمة الكهرباء في قطاع غزة مؤخرًا، مع إصرار حكومة التوافق على فرض ضرائب على وقود محطة توليد كهرباء غزة، ورفض حركة حماس ذلك، ما أدى إلى توقف عمل المحطة.. وظلت خطوط الإمداد المصرية والإسرائيلية في الخدمة، وبالتالي تصل الكهرباء لسكان القطاع أقل من 3 إلى 4 ساعات فقط يوميًا.