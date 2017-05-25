قضت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الخميس ، برئاسة المستشار نسيم بيومي وعضوية المستشارين محمد عبدالوهاب ووليد عبدالمنعم، بمعاقبة 13 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المؤبد والمشدد أعوام و15 عاما لاتهامهم بالتظاهر وإثارة الشغب والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات وإتلاف محال وسيارات خاصة.

كانت الأجهزة الأمنية بالمحافظة بالتنسيق مع الأمن الوطني قد تمكنت من ضبط 13 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بقسم ثان الزقازيق لقيامهم بتحطيم عدد من المحال التجارية وإشعال النيران بالسيارات الخاصة وحيازتهم مطبوعات تحريضية على العنف وإثارة الشغب ولتجمهرهم وتنظيم مسيرات معادية للدولة وللجيش والشرطة ومقاومتهم للسلطات وتعطيل الحركة المرورية.

تمت إحالة المتهمين للنيابة التي قدمتهم إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والتي أصدرت بمعاقبة 6 من جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن المؤبد، واثنين بالسجن المشدد 15 عاما، والسجن 3 أعوام لـ 5 آخرين.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة تأجيل محاكمة 46 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لجلستي 18 و19 يوليو القادم لمناقشة ضباط الأمن الوطني وللاستماع للشهود.

كانت الأجهزة الآمنية بالمحافظة بالتنسيق مع الأمن الوطني قد تمكنت من ضبط 46 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من مدينتي بلبيس وأبو حماد لقيامهم بالتجمهر وإثارة الشغب وحيازة مطبوعات تحريضية ضد مؤسسات الدولة والجيش والشرطة ولإتلافهم منشآت حكومية وتنظيم مسيرات معادية للدولة.

تمت إحالة المتهمين للنيابة التي قدمتهم إلى دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات والتي قررت تأجيل محاكمة 28 إرهابيا بمدينة أبو حماد لجلسة 19 يوليو القادم، و18 إرهابيا من قسم أول الزقازيق لجلسة 18 يونيو القادم.