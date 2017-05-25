أعلن الرئيس الرومسي فلاديمير بوتين أن زيارة وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى روسيا تعتبر خطوة مهمة في التحضير للزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى موسكو.

وقال بوتين خلال استقباله للوزير الصيني إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا تكتسب زخما قويا ، لافتا إلى أن زيارة وزير الخارجية الصيني تعد مرحلة هامة في التحضير للحدث الرئيسي في العلاقات الروسية-الصينية في هذه السنة..حسبما أفادت قناة “روسيا اليوم ” اليوم الخميس -.

وطالب بوتين من وزير الخارجية الصيني نقل أطيب التمنيات إلى الرئيس الصيني وشكره على الاستقبال الدافئ الذي حظي به الوفد الروسي قبل 10 أيام في إطار الفعاليات الدولية الضخمة التي جرت في الصين.