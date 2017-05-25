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«الصناعة»: منتجاتنا قادرة للوصول لـ1,8 مليار مستهلك.. ومصر بوابة لـ«السوق الأفريقي»
المهندس طارق قابيل- وزير الصناعة
المهندس طارق قابيل- وزير الصناعة

«الصناعة»: منتجاتنا قادرة للوصول لـ1,8 مليار مستهلك.. ومصر بوابة لـ«السوق الأفريقي»

2017-05-25 16:15:42
محيط - خالد الريس

أكد المستشار الإعلامي لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية ياسر جابر، أن مصر تسعى لبدء مرحلة التفاوض مع دول الأوروأسيوي لتصدير المنتجات المصرية، مشيرا إلى أنه سيتم التفاوض خلال الشهور القادمة.
وأعلن جابر من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “أون لايف” الفضائية اليوم الخميس، أن مصر لديها اتفاقيات تتيح لها أن تصل منتجاتها 1,8 مليار مستهلك، مؤكدا أن البرلمان الارجنتيني قد وافق على اتفاقية بين مصر وبعض دول أمريكا الجنوبية وهم البرازيل والأرجنتين والأوروجواي وباراجواي بعد موافقة الدول الأخرى بها.
وأشار إلى أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة قد ألتقى بعدد من المسئولين في بيلا روسيا على هامش مشاركته الدورة الرابعة للجنة التجارية المصرية البيلا روسية، مضيفا أن وفد حكومي رفيع المستوى من بيلا روسيا سيزور مصر قريبا لبحث فرص الاستثمار المتاحة في شرق بورسعيد والمليون ونصف فدان بالإضافة لجذب عدد من المستثمرين والشركات.
وأوضح أن المستثمرين والمسئولين البيلاروسين يدركون أن مصر بوابة الدخول للسوق الأفريقي نظرا لارتباطها بمنظمة “الكوميسا” والتكتلات الأفريقية الثلاثة.
وأعلن أن زيارة وزير الصناعة المهندس طارق قابيل لبيلا روسيا ستنتهي غدا الجمعة.

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