الإعلام الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يواصل إرهابه ضد الصحافة المقدسية2017-05-25 15:53:17
قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، إنها تتابع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لإرهابه ضد الصحافة المقدسية، والاستهداف المتكرر للمؤسسات في العاصمة المحتلة، التي طالت مؤخرًا مؤسسة إيلياء للإعلام الشبابي، باعتقال مديرها أحمد الصفدي ومحاكمته وفرض الحبس المنزلي عليه والغرامة المالية، والاعتقال والحبس المنزلي للصحفية لمى غوشة، واستدعاء مخابرات الاحتلال المتكرر للإعلاميين.
وحيت وزارة الإعلام في بيان اليوم الخميس، حرّاس الحقيقة، الذين ينقلون رسالة الحرية وروايتها لأبناء شعبنا، ويوثقون جرائم المحتل المتواصلة، ويجابهون سياسة الأسرلة، ويفضحون التحريض الإسرائيلي المزعوم.
وأكدت الوزارة أن الحرب الممارسة على صحفيي القدس، لن تثنيهم عن تأدية واجبهم الوطني والمهني الإنساني، ونقل صوت شعبنا بالتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين للنكسة، واحتلال زهرة المدائن.
وحثت الوزارة، الاتحاد الدولي للصحفيين على الوقوف بجانب إعلاميي القدس خاصة، وسائر الإعلاميين الفلسطينيين أمام هجمة إسرائيلية شرسة، تنتهك كل القوانين، وتواصل اعتقال 28 صحفيًا في سجونها، بينهم بسام السايح الذي يعاني من سرطان الدم والعظام.
وجددت دعوة مجلس الأمن الدولي إلى إنفاذ القرار (2222) الذي يؤكد أهمية مكافحة الإفلات من العقاب، ويشدّد على الدور الذي يمكن أن تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية بهذا الصدد.
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