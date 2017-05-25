حجازي وحمودي يقتربان من المشاركة في المباريات مع الأهلي‎

اقترب احمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من المشاركة في مباريات الفريق خلال الفترة القادمة وفقا للرؤية الفنية لحسام البدري المدير الفني للفريق بعدما أصبح جاهزا بشكل كبير لذلك.

وشارك حجازي في تدريبات الفريق الجماعية بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية وأصبح قريبا من الدخول في حسابات الجهاز الفني للمباريات القادمة.

وكان حجازي قد عانى من الإصابة في العضلة الضامة مؤخرا وخضع لبرنامج علاجي لتجهيزه للمشاركة في المباريات.

ومن جانبه، خاض مروان محسن، مهاجم الفريق مرانا اليوم، الخميس، في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل، ضمن برنامج العلاج من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويخوض اللاعب مرانا ثانيا مساء اليوم مع بقية اللاعبين، في إطار برنامج التأهيل الذي وضعه الخبير الألماني مايكل ماير بعد زيارة اللاعب الأخيرة لألمانيا.

ويشارك أحمد حمودي، لاعب الفريق في تدريبات الفريق الجماعية بشكل تدريجي بداية من مران اليوم لتجهيزه لمباريات الفريق خلال الفترة القادمة.

وتعافى اللاعب بشكل تام من الإصابة التي عانى منها مؤخرا بإجهاد في العضلة الضامة وغاب بسببها عن السفر مع الفريق للمشاركة في مباراة القطن الكاميروني في الجولة الثانية من دور الستة عشر لدوري أبطال إفريقيا.