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ترامب: استقبال السعوديين لنا تجاوز حدود التصور
دونالد ترامب‎

ترامب: استقبال السعوديين لنا تجاوز حدود التصور

2017-05-25 15:48:57
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عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إعجابه بالاستقبال الحار الذي حظي به في السعودية، مؤكدًا أن الترحيب الملكي “المذهل” تجاوز حدود أي شيء رآه من قبل.

وجاءت تصريحات ترامب في بروكسل بحسب «روسيا اليوم»، وكان يتقاسم مع شركائه الأوروبيين انطباعاته حول نتائج جولته الخارجية الأولى التي زار خلالها السعودية وإسرائيل والفاتيكان.

وقال ترامب ردًا على سؤال رئيس المفوضية الأوروبية «جان كلود يونكر»، أمام الكاميرات: إنه “زار عددًا من الدول والتقى زعماء بارزين”.

وردًا على مداخلة رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الذي وصف صور استقبال الوفد الأمريكي في الرياض بأنها “مذهلة”، قال ترامب: “نعم كان ذلك مذهلًا للغاية.. ولا أعتقد أنه سبق أن حدث شيء مثله.. ويبدو لي أنه تجاوز حدود أي شيء رآه أحد حتى اليوم”.

و وصف الرئيس الأمريكي لقاءه مع بابا الفاتيكان فرنسيس بأنه كان “مثيرًا للإعجاب”، ووصف البابا بأنه شخصية “رائعة”.

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