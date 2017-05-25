قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، إخلاء سبيل 3 متهمين فى قضية أحداث الدفاع الجوي، والتي يحاكم فيها 16 شخصا.

والمتهمون المخلى سبيلهم هم: “أحمد علي عبد العظيم، وصابر علي عبد الواحد، وأمجد محمد أحمد العسيلي”.

وعقب نطق هيئة المحكمة قرارها، قام المتهمون بالهتاف داخل القفص وترديد أغاني “وايت نايتس”.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة أمرت فى فبراير الماضى، بإعادة فتح التحقيقات بالقضية، بعدما قررت ندب المستشار وجدى عبد المنعم قاضيًا للتحقيق فيها، قبل أن يأمر بإحالة 16 متهمًا فى مقدمتهم كل من سيد مشاغب، ومصطفى طبلة، القياديين بألتراس وايت نايتس، إلى محكمة الجنايات كمتهمين بالقضية.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، والتلويح بالعنف وحيازة مواد مفرقعة تتمثل فى الألعاب النارية، دون ترخيص من الجهة المختصة بذلك.