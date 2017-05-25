أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، اليوم الخميس، محاكمة 16 متهمًا، من بينهم سيد مشاغب القيادي بمجموعة “ألتراس وايت نايتس”، فى اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت أثناء مباراة نادي الزمالك وإنبى العام الماضي، مما أدى إلى مقتل 22 من مشجِّعي نادي الزمالك، بالقضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الدفاع الجوي”- لجلسة 13 أغسطس؛ لاستكمال المرافعات، وإخلاء سبيل 3 متهمين وهتافات بين المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين عادل عبدالهادى، وعلى صقر، وأمانة سر أحمد الهادى.

وأمرت النيابة العامة بإحالة 16 متهمًا في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا للمحاكمة، وأثبتت التحقيقات أن جماعة الإخوان الإرهابية فى سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ”وايت نايتس” فى ارتكاب الأحداث، كما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المبانى والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.